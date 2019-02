Explosión de un tren en El Cairo deja al menos 25 muertos

La explosión del tanque de combustible de una locomotora que se ha estrellado contra un tope de final de vía en la estación de ferrocarril Ramsés de El Cairo ha causado al menos 25 muertos y 47 heridos.

Sin embargo, el canal del Estado indicó que una fuente del Ministerio de Salud, que no identificó, ha confirmado los 20 muertos y los 40 heridos por la explosión que se produjo tras la colisión.

La compañía egipcia de ferrocarril informó de que la locomotora perdió el control en el andén número 6 de la estación y se fue contra el tope de hormigón al final de la vía causando muertos y heridos.

Una fuente de seguridad indicó a Efe que la información preliminar que tienen es que la locomotora entró con exceso de velocidad tras haber estado en un taller de mantenimiento.

La onda de la explosión alcanzó a las personas que se encontraban en el andén y posteriormente se produjo un incendio que duró varios minutos y era visible desde distintas zonas de El Cairo.

Vídeos en redes sociales muestran cuerpos calcinados en el lugar del accidente e imágenes de la locomotora destruida.

Las fuerzas de seguridad evacuaron la estación para poder controlar el incendio.

El Gobierno egipcio ha anunciado inmediatamente la formación de un comité de investigación para determinar las razones del accidente y establecer las responsabilidades.

#BREAKING: At least 24 dead and 50 injured after a train accident, causing a fire, at Ramses Station in #Cairo #Egypt. pic.twitter.com/SLvUzGEIvF