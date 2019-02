Fraklin Guerra será baja en Liga

La semana no empieza del todo bien en Liga. El defensor central Franklin Guerra será operado por una lesión que sufrió en el amistoso ante el cuadro de Orense en la ciudad de Machala.

El debut de los albos en la Liga Pro tendrá como ausente al zaguero manabita tras sufrir una lesión en su tabique, lo que lo alejará de las canchas por al menos siete días.

El doctor José Bolívar Alvarado, otorrinolaringólogo, confirmó la lesión que sufrió Guerra. Se trata de una luxofractura de la pirámide nasal post traumática. La operación se realizará en la tarde de este lunes.

En entrevista con La Red, Guerra manifestó: “Algo muy difícil para mí, fue una jugada aislada contra un delantero. No haber jugado durante más de un mes y ahora volver a lesionarme, me duele. 2019 no ha sido bueno hasta ahora para mí”.