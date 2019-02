General de aviación venezolana reconoce a Guaidó como presidente encargado

El general de división y director de Planificación Estratégica de la Aviación venezolana, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, reconoció en un video difundido este sábado al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, luego de que se autoproclamara el pasado 23 de enero.



“Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad irrita y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado”, dijo Yánez Rodríguez en el vídeo compartido por el diputado opositor Luis Florido.



El general que aún figura en la página de la Aviación venezolana como director de Planificación aseguró también que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recibe “infinitas amenazas” para que no se pronuncien en favor del diputado Guaidó.



“Pueblo de Venezuela el 90 % de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Por los acontecimientos de las últimas horas ya la transición, la democracia es inminente”, agregó.



Yánez Rodríguez instó así a sus compañeros militares a apoyar a Guaidó como presidente y les pidió no “reprimir” más al pueblo de Venezuela.



Además invitó a la población a salir de forma pacífica a la calle a defender a Guaidó en un día en el que la oposición ha convocado una manifestación para pedir el apoyo de la Unión Europea (UE) y agradecer al Parlamento Europeo por el respaldo.



Este sábado también saldrán a las calles los simpatizantes del chavismo para conmemorar los 20 años de la toma de posesión del fallecido presidente y líder de la llamada revolución bolivariana, Hugo Chávez.



No se tiene previsto que las manifestaciones coincidan, pues la oposición ha convocado a una concentración en el este y el oficialismo en el centro de Caracas.



El pasado 21 de enero cerca de 30 militares de un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se sublevó, en un barriada caraqueña, contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



El hecho sucedió después de que el Parlamento, que controla el antichavismo, aprobara un decreto de ley que promete amnistía para todos los funcionarios civiles y militares que no reconozcan a Maduro y contribuyan a restablecer el hilo democrático, que, aseguran, está roto.



Este ha sido el recurso utilizado por Guaidó para llamar a la Fuerza Armada a apoyarle.

Fuente: EFE