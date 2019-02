Guardiola: “Ganar un título es importante para el ánimo”

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo en rueda de prensa, tras vencer en la final de la Copa de la Liga al Chelsea, que “ganar un título siempre es importante para el ánimo”.



“Es el único país en el que puedes ganar un título en febrero y, además, podemos ganar tres más. Ahora toca ver cómo están de cansados los jugadores. Es importante para el ánimo tener dos títulos en el bolsillo. Lo que pasó hace dos semanas -cuando el City venció 6-0 al Chelsea- no era real. El partido era una final y siempre es difícil”, explicó el español.



El City revalidó el título al vencer en la tanda de penaltis al Chelsea tras 120 minutos en los que prevaleció el 0-0.



“Partido muy parejo. Ha sido impresionante cómo defendieron, cómo estaban organizados. Jugamos 70 minutos muy bien, luego sufrimos. Estábamos cansados, las situaciones con lesiones… Tuvimos un par de ocasiones claras al final. Los penaltis son penaltis, ganamos como también podíamos haber perdido. Esta competición demanda mucho”, reflexionó.



Guardiola no quiso entrar en la polémica sobre el incidente entre Maurizio Sarri y Kepa Arrizabalaga y aseguró que no sabe lo que pasó y que no sabe las razones de lo ocurrido.



“No soy la persona adecuada para hablar sobre ello”, agregó el entrenador del City.



Además, Guardiola fue preguntado sobre si practicó los penaltis antes de la final y dijo que sí porque “era algo que podía pasar”.



“Lo entrenamos como si fuera la final. A mí no me gusta decir ‘los tiras tú, tú y tú. Los jugadores tienen que ser los que decidan quién tira”, matizó.

