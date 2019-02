Hombre apuñalado sale caminando del hospital porque quería fumar

Vladimir fue llevado al hospital de Zelenodolsk, Rusia, en estado de ebriedad y con un cuchillo clavado en la espalda.

El personal médico desvistió al hombre para atenderlo, pero el paciente no pudo soportar las ganas de fumar y salió caminando del hospital para poder saciar su ansia. Los profesionales de salud le ordenaban que no se mueva y hasta le dijeron que podía morir, pero el hombre no hizo caso a las sugerencias.

Según RT, ” Desde el servicio de prensa del Ministerio de Sanidad de la república de Tartaristán informaron que el hombre recibió finalmente la asistencia médica que necesitaba y se encuentra en estado estable”.