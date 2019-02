¡Insólito! Amante justifica paliza que le propinó la familia del hombre con el que salía

Ella salía del motel junto a un hombre casado. No imaginó la venganza que la esposa e hija del hombre le tenían preparada.

El pasado 20 de febrero en la zona metropolitana de Curitiba (Brasil), un hecho marcó el centro de la urbe y las redes sociales, que empezaron a viralizar el contenido de un video que exponía a un par de infieles.

Un video muestra cuando la esposa y la hija del sujeto esperaron a la salida del motel de São José dos Pinhais y se lanzaron sobre el auto donde iba la pareja. La presunta amante fue retirada del vehículo entre golpes y jalonazos de pelo.

El hombre intentó detener la paliza, pero la esposa le pide que se retire. La mujer recuerda que llevan 33 años de matrimonio además de tener cinco hijos y tres nietos.

De acuerdo con el portal RICTV, la esposa y la hija fueron acompañadas por otros miembros de su familia. La intención fue grabar y viralizar el video para que fuera visto por el esposo de la amante.

“Grabé para mostrarle al marido. Quería mostrarle. Tener una prueba para que vea qué tipo de mujer tiene en casa. Yo tenía que vengarme de ella también”, dijo la mujer, quien advirtió que su revancha apenas comienza.

La versión de la amante justifica el acto

La amante habló de la situación y reconoció que se equivocó.

“Estuvo mal lo que hice. Destruí a mi familia y a la de él”, dijo la amante.

La relación con el hombre habría sido una forma de pagar un dinero que le prestó.

“Necesitaba pagar una cuenta para una mujer, y de ahí hablé con él para ver si él me prestaba, pero él dijo que no podía, sin embargo me consiguió el dinero”, dijo.

La amante justificó a su agresora.

“Haría lo mismo que ella”, añadió.