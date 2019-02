Jennifer Aniston celebra sus 50 años con un esperado regreso a la televisión

La pequeña pantalla, el lugar en el que Jennifer Aniston fue toda una reina con la serie “Friends”, volverá a abrir las puertas a la actriz, que cumplirá este lunes 50 años mientras está en plena preparación de su esperado regreso a la televisión.



Aniston organizó el sábado en Los Ángeles (EE.UU.) una fiesta por todo lo alto a la que asistieron estrellas como Gwyneth Paltrow, Katy Perry, George y Amal Clooney, Reese Witherspoon, Robert Downey Jr., Ellen DeGeneres, Barbra Streisand y Kate Hudson, informó este domingo la revista People.



Aunque la anécdota para la prensa rosa tuvo la firma de Brad Pitt, que también asistió al cumpleaños de su exmujer.



Más allá de fiestas y cotilleos, la actriz está de máxima actualidad por su anunciado regreso al frente de una serie.



De la mano del gigante tecnológico Apple, que lleva tiempo planeando su desembarco en el competido mundo de la televisión y las plataformas de “streaming”, Aniston será una de las protagonistas de una serie que girará en torno a un programa matinal de noticias, un género con una gran tradición en Estados Unidos.



Aniston, que además será productora ejecutiva de esta serie todavía sin nombre, tendrá como escuderos en esta aventura a dos pesos pesados de Hollywood: Reese Witherspoon, que viene de brillar en “Big Little Lies”; y Steve Carell, todavía muy recordado por sus surrealistas andanzas en “The Office”.



Esta serie, que al menos tendrá dos temporadas y veinte episodios, no solo será una de las grandes apuestas de Apple para la televisión sino que supone el primer papel regular de Aniston en la pequeña pantalla desde “Friends”.



El próximo septiembre se cumplirán 25 años del primer episodio de esta comedia, que cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena, pero “Friends” sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez, las peripecias de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey.



Netflix ha contribuido a perpetuar la pasión sobre “Friends” hasta extremos sorprendentes.



A finales de 2018, el rumor de que “Friends” iba a salir del catálogo de Netflix se extendió por las redes sociales rodeado de lamentos apocalípticos de sus seguidores.



Afortunadamente, poco después Netflix confirmó que “Friends” seguirá en su oferta al menos durante 2019, pero para eso tuvo que abrir la hucha: según The New York Times, la plataforma digital pagó 100 millones de dólares a Warner para conservar la serie durante este año.



De los seis intérpretes que rozaron el cielo con “Friends”, Aniston fue la que más cartas tenía para convertirse en una estrella tras la serie.

Sin embargo, la carrera en el cine de la intérprete no terminó de despegar todo lo alto que apuntaba, aunque sí lo intentó alternando comedias para todos los públicos con cintas con un aire más “indie”.



Así, la filmografía de Aniston incluye filmes como “The Good Girl” (2002), “Bruce Almighty” (2003), “Along Came Polly” (2004), “Horrible Bosses” (2011) y “Cake” (2014).



El año pasado estrenó en Netflix la película “Dumplin'”, que pese a recibir buenas críticas no logró sobresalir en la oceánica e inabarcable oferta de esta plataforma.



No obstante, Aniston tendrá una nueva oportunidad este año en Netflix gracias al filme “Murder Mystery”, donde se reencontrará con Adam Sandler tras el largometraje “Just Go With It” (2011).



Pese a no haber brillado especialmente en la gran pantalla, Aniston conserva el gancho y la fama entre el público, algo que se puede comprobar al ver que fue la tercera actriz con más ingresos en 2018, solo por detrás de Scarlett Johansson y Angelina Jolie.



La vida privada de Aniston ha sido, además, un foco habitual de los “paparazzi” y la prensa del corazón, que constantemente ha inventado rumores disparatados sobre relaciones sentimentales o supuestos embarazos de la actriz.



“Vivimos en una sociedad que le dice a las mujeres: ‘A esta edad deberías estar casada, a esta edad deberías tener niños'”, dijo Aniston a la revista Elle el pasado diciembre.



“Eso es un cuento de hadas. Ese es el molde del que lentamente estamos tratando de escapar”, agregó la artista, que siempre ha tratado de proteger su vida privada y que no tiene perfiles oficiales en Twitter o Instagram.



Aniston ha estado casada en dos ocasiones: con Brad Pitt, de 2000 a 2005, y posteriormente con Justin Theroux, de quien se divorció a finales de 2017 tras algo más de dos años de matrimonio.

Fuente: EFE