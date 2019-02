La boda de Cinthia Zanuni y Hugo Rohling causa emoción en redes sociales

Hace unos días se efectuó la unión matrimonial entre Cinthia Zanuni y Hugo Rohling en la ciudad de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso en Brasil. Hugo es un joven que después de sufrir un accidente de moto quedó paralizado de la cintura para abajo.

La fiesta se desarrollaba con normalidad hasta el momento en que se escucha el tema musical “With A Little Help From My Friends” (Con una pequeña ayuda de mis amigos) de The Beatles, es ahí que el padre y el hermano de Rohling se acercaron a él y se sentaron en dos sillas a cada costado.

Una vez apoyado en su hermano y su padre, el novio logró levantarse y bailar el tradicional vals de bodas junto a su esposa. Cinthia permaneció

apoyada en el pecho de Hugo durante el baile. El video ya es viral y ha conmocionado las redes sociales.