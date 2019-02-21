Los partidos de la tercera fecha de la LigaPro Ecuador

Este fin de semana se juega la tercera fecha del fútbol ecuatoriano, en diferentes estadio del país. Y estos son los partidos.
Ciudad: CUENCA
Estadio: ALEJANDRO SERRANO AGUILAR BANCO DEL AUSTRO
PARTIDO: D.CUENCA vs. C.S.EMELEC
FECHA: 22/02/2019
HORA: 19:15
CENTRAL: ORBE RUIZ CARLOS ANIBAL
Ciudad: MACHALA
Estadio: NUEVE DE MAYO
PARTIDO: FUERZA AMARILLA S.C. vs. C.D.OLMEDO
FECHA: 23/02/2019
HORA: 15:00
CENTRAL: ESPINEL MENA JOSE LUIS
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
PARTIDO: AMERICA vs. L.D.U.QUITO
FECHA: 23/02/2019
HORA: 17:15
CENTRAL: GUERRERO ALCIVAR GUILLERMO ENRIQUE
Ciudad: AMBATO
Estadio: BELLAVISTA
PARTIDO: TECNICO U. vs. MACARA
FECHA: 23/02/2019
HORA: 19:30
CENTRAL: ZAMBRANO OLMEDO RODDY ALBERTO
Ciudad: QUITO
Estadio: GONZALO POZO RIPALDA
PARTIDO: S.D.AUCAS vs. U.CATOLICA
FECHA: 24/02/2019
HORA: 14:00
CENTRAL: ESPINEL ESPIN VINICIO EDUARDO
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: MONUMENTAL BANCO PICHINCHA
PARTIDO: BARCELONA S.C. vs. MUSHUC RUNA S.C.
FECHA: 24/02/2019
HORA: 16:15
CENTRAL: LARA LEON DIEGO JEFFERSON
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
PARTIDO: EL NACIONAL vs. DELFIN S.C.
FECHA: 24/02/2019
HORA: 18:30
CENTRAL: CONGO VITERI FRANKLIN ANDRES
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: CHRISTIAN BENITEZ
PARTIDO: GUAYAQUIL CITY F.C. vs. INDEPENDIENTE DEL VALLE
FECHA: 25/02/2019
HORA: 19:15
CENTRAL: ALBARRACIN CARTAGENA JUAN CARLOS