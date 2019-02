Luis Verdesoto analiza el proceso de campaña electoral

Luis Verdesoto, vocal del Consejo Nacional Electoral, habló esta mañana en “Los Desayunos de 24 Horas” sobre el arranque de la campaña electoral y el cronograma para las actividades a desarrollarse.

“El calendario matiza dentro de los término generales. Algunos problemas existen dentro del proceso organizativo, primero con las urnas. En la tradición ecuatoriana teníamos varias urnas para que los votantes clasificaran los votos, ahora se va a proceder con una urna muy grande que seguramente va a retener mucho el proceso de contabilización y de entrega de información”, explicó.

“Ahora hay que desperdiciar, seguramente, dos horas contando y clasificando los votos para cada una de las dignidades. Yo le llamo catafalco. Eso no lo hemos decidido nosotros, es un tema administrativo”, enfatizó.

Sobre la ausencia del sistema de monitoreo, Verdesoto dijo: “me he enterado hace minutos que se había caído el contrato y de que no era posible proceder así. Me enteré que Participación Ciudadana iba a ser una parte designadora, supongo que lo harán a tiempo, hay muchos supuestos cuando hay una concentración administrativa tan grande donde no hay posibilidad de mirar los procesos”.

Finalmente, sobre el gasto que implica la campaña electoral, Verdesoto comentó que “el lanzamiento de campaña está medido en dos aportes. El 30% va para el pautaje de los medios de comunicación y el otro 70% viene de empresas privadas. El problema real es que los ítems que se gastan dentro de ese 70% no está bien controlado”.