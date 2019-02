Maduro asegura que a Venezuela no entrará “ni un soldado invasor”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el comunicado emitido este lunes por el Grupo de Lima, y calificó la reunión como una “caricatura bufa” de la política mundial.

Además, aseguró que el pedido del Grupo de Lima de cambio de gobierno en el país petrolero da ganas de “vomitar” y “reír” a la vez, en tanto desestimó la oleada de apoyo al opositor Juan Guaidó desde Europa.

“Este último comunicado verdaderamente es asqueroso, asqueroso y risible, no sabes si reírte, vomitar o hacer las dos cosas (…). Cuando (lo) leí, me dieron ganas de vomitar y me reí a la vez”, aseguró Maduro

En una declaración suscrita por 11 de sus 14 integrantes, el Grupo de Lima abogó por un cambio de gobierno en Venezuela, “sin uso de la fuerza”, y llamó a los militares a desconocer a Maduro y reconocer a Guaidó.

Maduro, añadió, que al país no entrarán soldados invasores y rechazó la “campaña de guerra psicológica” según la cual, dijo, es inminente una intervención extranjera.



“Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, nadie, se los aseguro, ni un soldado invasor, venga de donde venga, así se los aseguro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que soy”, dijo.

El líder chavista acusó directamente a Estados Unidos de estar detrás de un plan de intervención extranjera en el país en alianza con el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que tampoco le reconoce como presidente legítimo por haber obtenido su reelección en unos comicios tachados de fraudulentos.



“Es una locura, señor (presidente de EE.UU.) Donald Trump pensar siquiera que usted va a mandar su ejército a esta tierra que tiene quien la defienda”, prosiguió.



Denunció que existe una “guerra psicológica anormal” en medio de la cual se han difundido rumores en los últimos días en las redes sociales sobre presuntas invasiones al territorio venezolano por parte de ejércitos extranjeros.



“En Venezuela no va a haber intervención, golpe de Estado consolidado, ni guerra”, remarcó.



Maduro aseguró también que su Administración le está “ganando la partida” a los gobiernos que reconocen al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela y a los países americanos que conforman el Grupo de Lima y son críticos del chavismo.



La reunión de emergencia de ese Grupo terminó este lunes en Ottawa con el compromiso de sus integrantes de no considerar la opción militar para forzar la salida de Maduro y con una petición a otros países para que aumenten la presión económica sobre su Gobierno.



Sin embargo, Maduro acusa a esta alianza de naciones de estar detrás de planes intervencionistas por lo que, aseguró, los militares venezolanos han estudiado todos los escenarios para defender a la llamada revolución bolivariana.EFE