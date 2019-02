Médicos venezolanos cruzan la frontera para pedir paso de ayuda humanitaria

Más de 30 médicos venezolanos llegaron este domingo al lado colombiano del puente internacional de Tienditas, donde se manifestaron para pedir que se permita el paso de la ayuda humanitaria a su país y así “poder salvar muchas vidas” que dependen de la asistencia.



Con sus batas blancas, los doctores se apostaron en la entrada del paso fronterizo, donde desplegaron una gigantesca bandera de Venezuela y comenzaron a pedir que se permita el ingreso, principalmente, de las medicinas que hacen falta en los hospitales en que trabajan.



“Trabajamos en San Antonio y Ureña (estado Táchira). La mayoría pasó por el puente Simón Bolívar y se trasladó aquí (a Tienditas) en taxis, en buses, en lo que se pudo para lograr el objetivo, que era la concentración y dar a escuchar las solicitudes y peticiones que se tienen respecto a la ayuda humanitaria”, contó a Efe el médico Wiliam Sayago, especialista en cirugía general.



La asistencia, que está siendo reunida en la ciudad colombiana de Cúcuta, fue anunciada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien tras proclamarse presidente encargado de Venezuela ha sido reconocido como tal por más de cuarenta países.



En la fronteriza Cúcuta fue inaugurado el pasado viernes un centro de acopio que está en el puente de Tienditas, que conecta a esa ciudad con la de Ureña.



Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro rechaza recibir las ayudas porque considera que se trata de un show político.



Sayago, que hace parte de la organización Médicos Unidos Táchira, aseguró que en ese estado venezolano hay un desabastecimiento en el sector salud que es “de magnitudes prácticamente incalculables” y que no tiene como atender adecuadamente a los pacientes.



“Hay un déficit de medicamentos tan sencillos como son antibióticos, vacunas para nuestros niños, que son medicamentos esenciales para salvar vidas importantes que tenemos en Venezuela, (tenemos) pacientes hoy complicados con infecciones que años atrás se salvaban simplemente con el tratamiento con antibiótico adecuado”, detalló.



Con él coincidió la pediatra e inmunóloga Dayana Delgado, que llegó desde la ciudad de San Cristóbal motivada para expresar las necesidades que tienen los venezolanos en su país, especialmente en el sector en el que trabaja.



“Esperamos que nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, pueda lograr que ingrese esa ayuda humanitaria y encaminar al país a la mejor Venezuela”, manifestó a Efe y agregó que “hay una cantidad de pacientes carentes de medicina”.



Guaidó dijo hoy en Caracas que la ayuda humanitaria reunida en Cúcuta comenzará a entrar a Venezuela en los “próximos días”.



La doctora también aseguró que los médicos que llegaron a la zona están dispuestos a ayudar en “todo lo que sea necesario” para poder ingresar las medicinas, alimentos y kits de higiene que están almacenados en Cúcuta.



El médico José Luis Mateo, entre tanto, explicó que a la zona iban a llegar más galenos pero muchos desistieron de participar porque no tenían cómo pagar el transporte hasta allí.



“Éramos más de 100 médicos los que íbamos a venir, pero como la crisis arropa a todo el mundo había algunos que no tenían gasolina para el carro, otros no tenían para pagar la buseta (autobús) en que bajamos”, añadió.



Al término de la manifestación, los más de 30 médicos cantaron el himno nacional de Venezuela y a ellos se sumaron algunos curiosos que llegaron a la zona a apoyar su concentración. EFE