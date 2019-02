Milton Pérez habla sobre el juicio final de “El Chapo” Guzmán

Esta mañana, en el programa “Los Desayunos de 24 Horas”, nuestro compañero Milton Pérez habló sobre las circunstancias en las que se encuentra el juicio final a “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos, a partir de la cobertura que realizó de cerca en días pasados.

Acerca de la dificultad del juicio, Pérez dijo que hay varias cosas en el juicio “hay 300 mil folios en ese juicio, se escucharon como 120 mil grabaciones. Es tan grande la sustentación del juicio y ha llamado bastante la atención de los jurados el tema de la producción y venta de metanfetaminas”, comentó.

Sobre la conexión que habría tenido “El Chapo” con Ecuador, el periodista dijo: “lo que está dicho en el estrado es lo que existe, no hay información guardada. Muchos seguramente no sabían los nombres de personajes de alto nivel. A la justicia de EE.UU. no le interesa mucho lo que se diga de Ecuador, México o de Colombia, para nosotros es escandaloso obviamente. Lo que Estados Unidos quiere es tener todo para condenar al ‘Chapo’ Guzmán”.

Sobre el tema de la seguridad que maneja la justicia de EE.UU, explicó: “el juicio es abierto pero las medidas de seguridad son extremas, los estadounidenses no se confían en que pueda hacer lo mismo en el país, la calle está cerrada, hay equipos especiales de la policía haciéndote chequeos, tienen máquinas por todo lado”.