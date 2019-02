Ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez explica los acuerdos del crédito con los multilaterales

Ecuador accedió al crédito con organismos multilaterales lo que generó grandes expectativas. Pero también se crearon incertidumbres sobre las condiciones y medidas que ejecutarán los organismos con el país.

Para explicar el tema, nos acompañó en Los Desayunos de 24 Horas el Ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez.

“El monto y el gesto de confianza de los multilaterales son muy valiosos porque veníamos de diez años de gasto excesivo, de pérdida de confianza y credibilidad de los mercados internacionales, rompiendo relaciones con socios estratégicos y hoy el mundo y la comunidad internacional regresan a ver al Ecuador con ojos diferentes”, inició el ministro.

Sobre el porcentaje que se destinaría para cubrir los proyectos de inversión social, Martínez dijo que “de los $10.200, cerca de $6.700 son recursos de libre disponibilidad que lo vamos a priorizar en el gasto social y el otro porcentaje va atado a proyectos de inversión de largo plazo”.

“El acuerdo que hemos logrado, sobre todo con el FMI, es extendido. Con esto se busca una reestructuración fiscal, pero también reformas que nos permitan devolverle la competitividad a la economía y recomponer la institucionalidad económica”, explicó el ministro sobre las medidas que se ejecutarían para el país, por parte de los multilaterales.

Finalmente, sobre la posibilidad del país para ya no acceder a bonos, después de estos acuerdos, Richard Martínez enfatizó: “efectivamente, eso no va a ser necesario, pero tampoco podemos negar esa puerta porque la economía es dinámica. Hoy en día, con este acceso al financiamiento no se requiere acudir al mercado”.