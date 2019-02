Nairo gana última etapa de Tour Colombia y ‘Supermán’ López se corona campeón

El ciclista colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López (Astana) se coronó este domingo campeón del Tour Colombia en el Alto de las Palmas, donde finalizó la última etapa de la competencia que fue ganada por Nairo Quintana (Movistar).



El jefe de filas de Movistar atacó en varias oportunidades, recobró fuerzas después de una caída que le ocasionó un aficionado en la parte final de la etapa y se paró en los pedales para cruzar la meta en solitario con un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 19 segundos.



A ocho segundos llegaron Iván Ramiro Sosa (Sky), y López, quien además se coronó campeón de la montaña.



‘Supermán’ López ganó la competencia al terminar las seis etapas con un tiempo de 18 horas, 38 minutos y 32 segundos, con lo que arrebató el maillot naranja de líder al francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step).



La etapa de este domingo, que partió de Rionegro y finalizó en el Alto las Palmas, ubicado a 2.550 metros sobre el nivel del mar, tuvo su momento más emocionante al inicio de esa montaña.



El ascenso lo encabezaron Edwin Ávila, José Serpa y Diego Ochoa, quienes se fugaron y sacaron una pequeña ventaja al pelotón.



No obstante, los tres ciclistas no pudieron mantener el ritmo de la exigente montaña y Quintana, junto a su compañero de equipo Winner Anacona, y Egan Bernal (Sky), defensor del título obtenido el año pasado, tomaron el liderato de la etapa.



La jornada contó también con tres premios de montaña e igual número de sprint especiales.



En la clasificación general, Sosa quedó a cuatro segundos de López, Daniel Martínez (EF Education First), fue segundo a 42, seguido de Bernal a 54 y Quintana a un minuto y cuatro segundos.

Fuente: EFE