Pareja de esposos en EE.UU. se declara culpable de torturar a sus 13 hijos

El matrimonio estadounidense que fue acusado de torturar, maltratar y mantener cautivos a sus 13 hijos en la casa familiar en el sur de California se declaró culpable de 14 cargos, informó este viernes la Fiscalía del Condado de Riverside.



David Allen Turpin, de 56 años, y Louise Ann Turpin, de 50, se presentaron este viernes en una corte de este condado y se declararon culpables de 14 cargos (afrontaban 49), entre ellos de tortura, maltrato infantil y crueldad, los cuales les supondrán al menos 25 años de cárcel.



La pareja se había declarado inocente de todos los cargos, no obstante, a fin de evitarse ir a juicio, cambiaron su declaración en una audiencia en la que Louise se quebró en un momento.



El fiscal de Riverside, Mike Hestrin, dijo en una conferencia de prensa que a fin de evitar que las víctimas tengan que testificar aceptó la declaración de culpabilidad de los esposos, detenidos en enero de 2018 cuando una de sus hijas, de 17 años, logró escapar del domicilio y alertar a las autoridades.



“Queremos justicia, pero esa justicia también es cuidar a las víctimas y no queremos que sufran más”, recalcó el fiscal de distrito.



El caso se destapó luego de que la hija que logró escaparse llamó al teléfono de emergencia 911 para avisar que sus hermanas estaban “encadenadas a las camas” en el domicilio familiar, ubicado en la localidad de Perris.



Las autoridades descubrieron luego las penosas e insalubres condiciones en las que permanecían los 13 hijos, en ese momento con edades comprendidas entre los 3 y 29 años, quienes fueron atados con cuerdas y cadenas, encerrados en jaulas y algunos de ellos presentaban cuadros de desnutrición severa.



“Es el caso más horroroso que he visto en toda mi carrera como fiscal”, aseveró este viernes Hestrin, quien precisó que al cabo de 25 años la pareja podría solicitar libertad condicional aunque un panel tendrá que determinar si le concede o no el pedido.



El fiscal precisó que “la condena es la más grande que se pueda lograr en California” después que el año pasado entró en vigencia una ley que no permite condenar de más de 25 años a una persona de la tercera edad sin tener una oportunidad de pedir libertad condicional.



Los 13 hijos de la pareja están a cargo de los servicios sociales del Condado de Riverside.



El matrimonio Turpin regresará a la corte el próximo 19 de abril para la audiencia de sentencia.

