Partidos de la fecha 1 de la LigaPro, serie A

Terminó el tiempo de espera y este fin de semana vuelven las emociones del fútbol ecuatoriano. Estos son los partidos y horarios.
PARTIDO: GUAYAQUIL CITY F.C. vs. MACARA
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: CHRISTIAN BENITEZ
FECHA: 08/02/2019
HORA: 20:00
CENTRAL: MACIAS QUIROZ JEFFERSON ORLANDO
PARTIDO: FUERZA AMARILLA S.C. vs. DELFIN S.C.
Ciudad: MACHALA
Estadio: NUEVE DE MAYO
FECHA: 09/02/2019
HORA: 15:00
CENTRAL: QUIROZ PRADO LUIS EDUARDO
PARTIDO: L.D.U.QUITO vs. C.D.OLMEDO
Ciudad: QUITO
Estadio: RODRIGO PAZ DELGADO
FECHA: 09/02/2019
HORA: 17:15
CENTRAL: SANCHEZ RODRIGUEZ ROBERTO PAUL
PARTIDO: BARCELONA S.C. vs. EL NACIONAL
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: MONUMENTAL BANCO PICHINCHA
FECHA: 09/02/2019
HORA: 19:30
CENTRAL: ALBARRACIN CARTAGENA JUAN CARLOS
PARTIDO: D.CUENCA vs. INDEPENDIENTE DEL VALLE
Ciudad: CUENCA
Estadio: ALEJANDRO SERRANO AGUILAR BANCO DEL AUSTRO
FECHA: 10/02/2019
HORA: 14:00
CENTRAL: GUERRERO ALCIVAR GUILLERMO ENRIQUE
PARTIDO: S.D.AUCAS vs. C.S.EMELEC
Ciudad: QUITO
Estadio: GONZALO POZO RIPALDA
FECHA: 10/02/2019
HORA: 16:05
CENTRAL: ZAMBRANO OLMEDO RODDY ALBERTO
PARTIDO: TECNICO U. vs. U.CATOLICA
Ciudad: AMBATO
Estadio: BELLAVISTA
FECHA: 10/02/2019
HORA: 18:05
CENTRAL: ESPINEL MENA JOSE LUIS
PARTIDO: AMERICA vs. MUSHUC RUNA S.C.
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 11/02/2019
HORA: 19:15
CENTRAL: ARAGON BAUTISTA AUGUSTO BERGELIO