Policía deja un gesto a una camarera en la factura y conmueve las redes

Courtney English es una mesera en un restaurante de Clementon, Estados Unidos, y está en su séptimo mes de embarazo. La joven compartió su historia con varios comensales del lugar.

Les dijo a los clientes habituales que se iría por unos días, pues pronto llegaría su primer bebé. Un policía la escuchó y decidió tener un gesto con la joven de 23 años de edad.

A pesar de que el consumo del gendarme consumió alimentos por nueve dólares, decidió dejar 100 dólares de propina para Courtney y adjuntó un mensaje que decía “disfruta del primero, jamás lo olvidarás”.

