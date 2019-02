Presidente de Chile repudia ataque a joven lesbiana que se encuentra grave

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, repudió este sábado un brutal ataque que sufrió una joven lesbiana el pasado 14 de febrero y que se encuentra en grave estado internada en un centro asistencial público en la capital.



“Condenamos y perseguiremos todas las agresiones, como la sufrida por Carolina Torres, quien está grave tras recibir brutales golpes por su orientación sexual”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



El presidente agregó que “todos merecemos vivir en paz, con dignidad, respeto y tolerancia. Solo así construiremos un Chile más inclusivo y mejor”, enfatizó.



La joven lesbiana de 24 años fue internada en la Posta Central con fracturas en su cráneo y una hemorragia interna, luego de ser brutalmente agredida por al menos dos hombres.



Uno de ellos la golpeó reiteradas veces con un palo en la cabeza, mientras otro le propinó golpes de pies y puños.



La madre de la joven, Marianela Urbina, señaló que su hija fue agredida “y está muy grave producto de una homofobia”.



“En este país no se puede vivir tranquilamente. Mi hija no puede caminar libre producto de gente enferma. Por eso queremos justicia por Carolina”, dijo a los periodistas.



Desde el centro asistencial, el jefe técnico de la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI), Rodrigo Pavez, comentó que los próximos días serán particularmente sensibles para ver el avance en el estado de salud de la joven afectada.



Pavez sostuvo que la joven tiene episodios en los que recupera la conciencia, pero que aún no recuerda el momento de la agresión.



Según la policía, en la madrugada del 14 de febrero, Carolina Torres y su novia Estefanía iban de la mano cuando fueron agredidas brutalmente.



“Maricona, le gritaron”, relataron los familiares de la joven, quienes explicaron que el ataque estuvo asociado a la orientación sexual y la expresión de género de la víctima.



El presidente de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, adelantó a la prensa que de acuerdo a lo que señala la pareja de Carolina “el ataque habría sido por motivos lesbofóbicos”.

