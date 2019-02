Putin advierte de que Rusia podría emplazar sus misiles en aguas neutrales

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este miércoles que Rusia podría emplazar su armamento de nueva generación, incluidos misiles hipersónicos, no en tierra, sino en aguas neutrales.



“No hay necesidad de emplazarlos en aguas territoriales o incluso en la zona económica especial, con su velocidad y alcance esos misiles pueden ser desplegados en aguas neutrales o simplemente en el océano”, dijo Putin a la prensa después de pronunciar el discurso anual sobre el estado de la nación.



Putin, que amenazó este miércoles con apuntar con sus misiles a Estados Unidos si este desplegaba cohetes de corto y medio alcance en Europa, agregó que “nadie prohíbe a los buques de guerra y a los submarinos desplazarse por aguas neutrales”.



Recordó que la zona económica especial es de 400 kilómetros, cuando el cohete hipersónico Tsirkon, que supera en casi nueve veces la velocidad del sonido, tiene un alcance de 1.000 kilómetros.



Putin instó a comparar los 10-12 minutos que algunos misiles que Washington podría emplazar en Europa tardarían en alcanzar Moscú con lo que tardaría el nuevo armamento hipersónico ruso en alcanzar sus objetivos.



“Calcule qué rápido, en cuántos minutos, esa pieza puede alcanzar su objetivo. Eso es todo. Y compare: 10-12 minutos de vuelo hasta Moscú y cuánto hay hasta el centro de toma de decisiones que representa para nosotros una clara amenaza. Ellos no saldrán ganando. ¿Cuántos minutos serán? Esto es fácil como una naranja”, apuntó.



Putin también aludió a Ucrania y Georgia, países enfrentados a Moscú por el apoyo al separatismo en sus respectivos territorios y que aspiran a ingresar en la OTAN.



Al tiempo que amenazó a EEUU, a su vez aseguró que el Kremlin sigue dispuesto a negociar con Washington en materia de desarme estratégico, pero matizó que “no está dispuesto a tocar una puerta que está cerrada”.



“A Rusia la consideran casi la mayor amenaza para Estados Unidos. Lo digo sin tapujos: no es verdad. Rusia no amenaza a nadie. Todas nuestras acciones en el ámbito de la seguridad tienen un carácter exclusivamente de respuesta, es decir defensivo. No estamos interesados en la confrontación y no la deseamos, menos aún con semejante potencia global como Estados Unidos de América”, subrayó en su discurso.



El jefe del Instituto de Europa, Alexéi Gromiko, comentó a Efe que los países europeos no se plantean albergar nuevos misiles estadounidenses, ya que en dicho caso “Europa Occidental y Central pueden convertirse de nuevo en un potencial teatro de operaciones militares con el uso de armas nucleares”.



Además, el experto, nieto del legendario ministro de Exteriores de la URSS, Andréi Gromiko, considera que “desde el punto de vista militar no tiene ningún sentido ni para Rusia ni para EEUU desplegar misiles en tierra en Europa”.



Recordó que, con el actual desarrollo de la industria militar, ambas potencias pueden desplegar su armamento en el aire o en el mar y garantizar de esa forma su seguridad.

Fuente: EFE