¿Hasta tenido conversaciones con tu mascota? Seguro que sí, suele suceder que le atribuyas una personalidad completa a tu perro y probablemente alguien te haya sorprendido diciéndole algo más allá de las ordenes típicas.

Debido a esto, existen personas que te pueden considerar un loco o desquiciado, sin embargo, esas personas hoy pueden comerse sus palabras. Los que mantienen auténticas conversaciones con sus amigos peludos son en realidad más empáticos e inteligentes que los que no lo hacen.

El concepto que explica este comportamiento es el Antropomorfismo,

que es el proceso de otorgar características humanas a animales o inclusive a objetos.

Foto/Cortesía

En la historia, un ejemplo conocido es cuando los marinos ponían nombres a los barcos o si se habla de ficción, el ratón Mickey es un ejemplo de personaje antropomorfo.

Sobre esto, el profesor Nicholas Epley de la Universidad de Chicago, dió declaraciones al medio digital Quartz, en las que afirmó que, históricamente, el antropomorfismo ha sido tratado como un signo de estupidez o infantilidad, “pero en realidad es un subproducto natural de la tendencia que hace que los humanos sean especialmente inteligentes en este planeta”.

A su vez, Epley asegura que el antropomorfismo es un factor para determinar que una persona es superior intelectualmente, sin embargo no se debe confundir, ya que no se habla de una inteligencia en general, si no más bien de un tipo de inteligencia en específico: la inteligencia social.

Este concepto también explica porqué los seres humanos vemos, constantemente, caras en cualquier parte, ya que nuestro desempeño en la vida siempre trata de descifrar lo que quiere decir el rostro de las personas. Así, se puede saber si los demás están enfadados, tristes, alegres o si les producimos simpatía o amenaza.

Por esta razón, la próxima ves que te vean raro por hablarle a tu perro, piensa que tú eres socialmente más inteligente que esa persona.

Y para ti, que eres un fan de hablar con los animales, te dejamos un compilado de perros tratando de contestarte y hablar como humano:

Fuente: Revista GQ