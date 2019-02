Trump en “muy buena salud”, según su médico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene “muy buena salud”, según afirmó este viernes el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, que lo examinó durante cuatro horas con otros once especialistas.



“Mientras finalizamos los informes y las recomendaciones, estoy feliz de anunciar que el presidente de Estados Unidos tiene muy buena salud y de anticipar que seguirá así por el resto de su Presidencia, y más allá”, dijo en un comunicado Conley.



La de este sábado fue la segunda revisión anual de rutina a la que se somete Trump desde que llegó a la Casa Blanca y tuvo lugar en el centro médico militar Walter Reed National, ubicado en Bethesda (Maryland), en las afueras de la capital estadounidense.



Conley detalló que el presidente, de 72 años, no se sometió a ningún procedimiento que requiriese sedación o anestesia.



La revisión del año pasado indicó que Trump gozaba de una salud “excelente” aunque tenía sobrepeso y rozaba la categoría de obeso, con un índice de masa corporal de 29,9, dado que pesaba 108,4 kilos y medía 1,92 metros.



El entonces médico presidencial, Ronny Jackson, que también supervisó la salud del exmandatario Barack Obama desde 2013 (2009-2017), dijo que desarrollaría un plan de dieta y ejercicio para que Trump perdiese peso.



“A él le entusiasma más la parte de la dieta que la del ejercicio, pero vamos a hacer las dos cosas”, indicó el doctor, quien indicó que planeaba desarrollar un plan de ejercicio aeróbico “de bajo impacto, que no dañe sus articulaciones”.



Jackson también examinó la salud cognitiva del presidente para acallar los rumores que hace un año cuestionaban su estabilidad mental y subrayó que “su mente es muy aguda, está intacta”.



“Está en forma para ejercer su deber (de presidente), durante el resto de su mandato e incluso durante el resto de otro mandato si fuera elegido”, concluyó el médico.

Fuente: EFE