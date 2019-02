Un hedor cubre el centro de Holanda por la fuga de una sustancia tóxica

Una fuga en un camión cisterna que contiene una sustancia tóxica no identificada ha generado este sábado un olor pestilente que se extiende por una amplia zona del centro de Holanda, desde la ciudad de Alblasserdam donde se encuentra estacionado el vehículo hasta Utrecht, unos 60 kilómetros al norte.



El hedor ha llevado a las autoridades a lanzar una alerta para pedir a los ciudadanos afectados que cierren puertas y ventanas, al tiempo que se ha habilitado un centro cultural en Alblasserdam (Holanda del Sur) al que podrán trasladarse las personas que no puedan permanecer en sus casas por el mal olor.



El cuerpo responsable de la seguridad en la región informó a través de Twitter que el polvo generado por la fuga se extiende unos 400 metros en torno al camión, pero “la expansión del olor es enorme”. “Las quejas llegan desde más allá de Utrecht”, indicaron.



El origen del problema estaría en que la sustancia en el interior del camión, aún sin identificar, habría alcanzado temperaturas demasiado altas y comenzado a emanar un olor a “goma” y “gas”, según informa la televisión holandesa “NOS”.



Los equipos de emergencias desplazados hasta la zona están utilizando un cañón de agua con el objetivo de reducir la intensidad del olor y han advertido de que el incidente se prolongará, si bien no han alertado de riesgos para la salud de los vecinos.

Fuente: EFE