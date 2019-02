Un total de 32 incendios forestales activos afectan el sur de Chile

Un total de 32 incendios forestales permanecen este domingo activos en diversas regiones del sur de Chile, según el más reciente informe de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).



De acuerdo con el informe, otros 48 incendios se encuentran bajo control y 6 más han sido extinguidos, sobre un total de 86 focos de fuego localizados en las regiones de Ñuble, La Araucanía, Los Lagos y Aysén, que se mantienen bajo alerta roja.



La región de La Araucanía y algunas localidades del Biobío y Los Ríos permanecen bajo declaración de zona de catástrofe, con la seguridad a cargo de fuerzas militares.



Dicha región ha sido una de las más perjudicadas por los incendios, que han dejado dos fallecidos, 29 viviendas destruidas y 51 damnificados, con focos de fuego activos aún en Llaima Particular, Cerro Huincaleo, Corrales, Rinconada de Colpi y Mitrauquen Fundo Rahue.



Además, la localidad de Pitrufquén, a 700 kilómetros de Santiago, permanece sin suministro de agua potable, mientras nueve sitios de servicios de las empresas de telefonía móvil Movistar y Entel permanecen con sus señales caídas, sin que se puedan realizar llamados o conectarse a internet.



En Ñuble las superficies más afectadas por los incidentes son la Reserva del Ñuble, Santa Gertrudis y Tranconyán.



En tanto, en la Región de Los Lagos, se mantienen las alertas para Chaquihual, Vivero Alerce, Cerro Troncoso, Peuchén y Recta Chacao cruce Tepual, y en Aysén los focos más peligrosos son Colonia Sur y Bahía Mansa.



En cuanto a la superficie afectada por los incendios, supera las 39.000 hectáreas, un 50 % más que a igual fecha del año pasado, según informo el ministro de Agricultura, Antonio Walker.



“Estamos con muchos incendios, muy pequeños, pero muy dispersos a lo largo y ancho de Chile y es así como en la temporada llevamos 4.078 incendios, un 9 % más interanual”, precisó Walker.



Aída Baldini, gerente de protección contra incendios forestales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), dijo que están “haciendo grandes cortafuegos”, tuvieron “que cambiar levemente la estrategia en el sentido de hacer un ataque muy rápido a cada uno de los fuegos para poder tener disponibilidad de aeronaves” cuando se registran “nuevos incendios”.



En el combate contra el fuego participan varios millares de brigadistas de la Conaf y de empresas forestales privadas, bomberos y militares, con el apoyo de 33 helicópteros y una veintena de aviones.



Entre estos últimos no se ha contado el fin de semana con el “Ten Tanker”, un Douglas DC-10 especialmente adaptado, capaz de descargar unos 43.000 litros de agua por descarga, que entro en acción el pasado viernes y sólo alcanzó a efectuar 4 vuelos, pues en un aterrizaje de reabastecimiento se dañó los flaps de elevación.



Según el ministro Walker, este lunes se sabrá si puede ser reparado rápidamente en Chile, y aseguró que si no es así, la empresa propietaria enviará otro aparato desde Estados Unidos.

Fuente: EFE