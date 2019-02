Vinicius: “Me siento importante en el Real Madrid”

El brasileño Vinicius Junior, asentado en la titularidad con el Real Madrid a sus 18 años y autor frente al Alavés del segundo tanto, aseguró que se siente “importante” en el equipo.



“Sí me siento importante, pero como todos los jugadores son muy importantes en el Madrid para elevar el nivel técnico de todos y seguir mejorando. Estoy feliz y contento, trabajando mucho para seguir mejorando”, declaró tras el encuentro que finalizó con 3-0.



Una actuación que le valió a Vinicius para salir ovacionado del Santiago Bernabéu cuando fue sustituido en el minuto 87: “Muy contento con la ovación, ninguna persona diría que yo iba a empezar a jugar así, estoy contento y muy feliz, la familia y los compañeros me han ayudado mucho”, dijo.



Un Vinicius que aunque atraviesa un buen momento no se ve titular indiscutible en el Real Madrid en un momento en el que están volviendo jugadores lesionados como el español Marco Asensio y el galés Gareth Bale.



“Jugará el que esté mejor cuando el entrenador tenga a todos disponibles. Me quedo tranquilo, escucho mucho a la gente de mi familia que siempre me ayudan para tener la cabeza tranquila y seguir trabajando para mejorar y ganar en el Camp Nou”.



“Es nuestro gran momento de la temporada, hay que seguir recortando puntos en Liga y seguir trabajando para el miércoles ante el Barcelona”, dijo sobre el buen estado de forma que vive el Real Madrid, que con la victoria 3-0 sobre el Alavés suma cinco victorias consecutivas por primera vez en la temporada.



Una racha que les ha hecho colocarse a ocho puntos del líder en la Liga, el Barcelona: “Vamos a seguir luchando hasta el final, queremos jugar igual el próximo fin de semana y estamos trabajando para ganar”, concluyó.

Fuente: EFE