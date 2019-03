Si trabajas, estudias o haces alguna actividad monótona es probable que, tanto tu cerebro como tu cuerpo necesiten unos días de esparcimiento, o simplemente descansar. De hecho, la revista GQ da varias pautas que indican que debes ir pidiendo unos días para desconectarte de todo:

1. Eres el rey de la negatividad

Todos los días son grises. Te levantas pesimista y cansado. Todo te sale mal y nada en este mundo funciona. Te molesta el ruido, el movimiento más mínimo y hasta la conversación de tu mejor amigo en la oficina. Te informo que te has convertido en una olla de presión y por tu bien es mejor que tomes vacaciones antes que de que explotes.

2. No te concentras por nada

Te cuestan hacer las tareas más fáciles y tu concentración se va dejándote solo con el trabajo. Desde ya, levantarte por las mañanas es agotador y hasta te cuesta mucho encender el ordenador. Tu cerebro no da más y te lo está diciendo.

3. No desayunas o te cuesta hacerte el desayuno

Otra señal es que una de las tareas más importantes del día: desayunar, no la realizas por dormir un poco más. De hecho, no comer un buen desayuno es perjudicial para tu nivel de energía diaria y si tu cerebro no considera importante esta orden, es que necesita un descanso.

4. Te duele todo el cuerpo

Sientes que te explota la cabeza, el cuello, la espalda, hasta te duelen los bolsillos. El estrés ya está causando estragos en tu físico y tus músculos están agotados.

5. Volviste a los malos hábitos

Comes a las horas correctas pero comida sin nutrientes, comida chatarra. Incluso quieres sentirte relajado con el consumo de alcohol o al fumar un cigarrillo. Estos hábitos se han vuelto mecanismos de defensa que usas para lidiar con una situación difícil o con el estrés, pero no ayudan en nada. Mejor toma tus cosas y ve a tu playa favorita, pero antes no olvides de hacerte un chequeo de salud.

6. No duermes bien

Cuando te despiertas te levantas cansado y adolorido. Incluso sientes que tu cama ya no relaja como antes. Tienes sueños con el trabajo o te despiertas por la noche pensando que ya sonó la alarma. Así vas a seguir si no te tomas unos días para recargar baterías.

7. Tus parientes ya no te hablan porque tu comportamiento es hostil

Así lo quieras disimular te molesta todo lo que te dicen. Respiras antes de contestar a la pregunta: ¿cómo te fue? y solo dices ‘bien’ para no hablar de tu día. La verdad es que necesitas olvidarte del estudio o la oficina por unos días, porque si no lo haces tus allegados ya no querrán invitarte a la próxima reunión.

Si identificaste alguna de estas señales trata de buscar unos días de esparcimiento para dedicarlos a tu vida, no olvides que tu salud física y mental es importante para ti y para el mundo.