Amenazaron con no dejarla volar por vestir ropa “inadecuada”

Emily O’Connor, a través de sus redes sociales, desató todo tipo de críticas contra Thomas Cook Airlines, por lo que ocurrió previo a su viaje desde el aeropuerto de Birmingham, Reino Unido, a Tenerife, en las Islas Canarias.

Según su relato, la tripulación de cabina le dijo que su ropa estaba “causando ofensas”, a la vez que calificaron su vestuario como “inapropiado”.

“Volando de Birmingham a Tenerife, Thomas Cook me dijo que me iban a retirar del vuelo si no me ‘cubría’ porque estaba ‘causando ofensa’ y era ‘inapropiada’”, escribió en Twitter. “Tenían cuatro auxiliares de vuelo a mi alrededor para tomar mi equipaje y sacarme del avión”.

Ella, continuó su relato, afirmó que su atuendo lo había tenido a lo largo del aeropuerto y que únicamente tuvo el inconveniente cuando iba a entrar en el avión.

En medio del escándalo, O’Connor recibió una chaqueta de su prima, que estaba sentada en la parte delantera del avión.

“Hicieron comentarios en el altavoz sobre la situación y me dejaron temblando y molesta por mi cuenta”, escribió.

La cadena CNN tomó contacto con Thomas Cook Airlines, empresa que afirmó haberse disculpado con O’Connor. “Lamentamos haber molestado a la señorita O’Connor. Está claro que podríamos haber manejado mejor la situación”, indicó la aerolínea.

“Al igual que la mayoría de las aerolíneas, tenemos una política de vestimenta adecuada. Esto se aplica por igual a hombres y mujeres de todas las edades sin discriminación. Nuestros equipos tienen la difícil tarea de implementar esa política y no siempre lo hacen bien”, agregó la aerolínea.

