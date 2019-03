Arantxa Sánchez rompe el silencio sobre su marido

Fue la número uno del tenis mundial femenino, pero actualmente adelanta trámites de divorcio por una desafortunada historia de amor.

Arantxa Sánchez Vicario y el empresario catalán Josep Santacana se están separando, pero el hombre casi ha dejado en la ruina a la exdeportista.

Sánchez concedió una entrevista a la revista “¡Hola!”, en la que habló de, entre otras cosas, la relación con su familia, lo que nunca le pudo decir a su padre y lo que ocurrió con Santacana.

“Le doy mi vida y él me quita todo”

“Lo doy todo y me peleo por él, le doy mi vida… y él me traiciona, me engaña y me quita todo”, explicó Sánchez Vicario a la revista semanal desde su casa en Miami.

“No tenemos relación. No hablamos, solo cuando llama, le paso el teléfono a mis hijos y nada más. Su traición es tan profunda que la cicatriz no se curará nunca”, agregó.



Se trata de una tortuosa relación que inició el 12 de septiembre de 2008, fecha en la que se casó con el empresario catalán sin prestar atención a las advertencias de su familia. Ellos habían hablado sobre los problemas judiciales del español.

“Mi madre está conmigo aun habiéndole dado mil patadas. Me ha demostrado lo que es el amor incondicional”, confesó. Fue Marisa, junto a su padre Emilio los que le propusieron en aquel momento firmar un acuerdo matrimonial en el que quedase establecido que sus ganancias estarían a salvo, algo que desestimó porque Santacana no lo consideró apropiado.

Hoy, tras la separación de su marido gigoló, se reconcilió con su madre y hermanos a quienes en el pasado había acusado de realizar una mala gestión por la que se terminaron quedando con todas sus ganancias, obtenidas a lo largo de su carrera deportiva.

Arantxa vivió uno de los episodios más angustiantes en su vida con su hermano Javier, que tras el fallecimiento de su padre (2016), le negó el ingreso al velatorio al que se había hecho presente con Santacana: “No puedo despedirme de mi padre porque no me dejan. Mis hermanos me han vetado, así que si no me veis en el funeral, es porque no quiero montar ningún espectáculo”, comentó a “¡HOLA!”.

“Lo que le hice a mi hermano Javier, influenciada por mi entorno, no tiene nombre y es normal que no quisiese saber nada de mí. Desde aquí aprovecho para pedirle disculpas”, reconoce hoy, tres años después.

“Acusé y fui injusta con mi padre. Me hubiese gustado pedirle disculpas, despedirme diciéndole lo mucho que lo quería”, se sinceró la española. Fue a sus padres a los que les propuso anular todas las causas judiciales que había iniciado contra ellos, por haberse apropiado indebidamente de su fortuna, a cambio de dos inmuebles. Con tal de ponerle fin a aquellas falsas demandas, Emilio y Marisa aceptaron.



En febrero se cumplió un nuevo aniversario desde que la pareja presentó los trámites para efectuar el divorcio. Fue en ese marco que Santacana se refirió al caso, afuera de los juzgados de Esplugues de Llobregat: “Espero que se pueda resolver y nos divorcien ya, que llevamos esperando más de un año. A ver si definitivamente llega al final”.

Del otro lado, la ex atleta se volvió a quejar de su marido y de cómo usó el cumpleaños de su hija para hacerle creer a los medios que ambos continúan manteniendo una buena relación: “La verdad es que este hombre es maquiavélico. La mediadora del juzgado nos pidió que estuviésemos los dos en el cumpleaños de la niña, pero lo que no me podía imaginar es que vaya y mande fotografías a la prensa para tratar de enseñar que estamos bien. Es surrealista”.

Santacana se había llevado todo, se fue a vivir con su nueva novia y se hizo de toda la fortuna de quien supo ser la mejor deportista de España. la ex tenista reconoció que nunca podrá “perdonar todo lo que está haciendo para dañarme. La persona que he descubierto no es de la que me enamoré”.