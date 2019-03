Asaltante roba a una mujer, pero se arrepiente por esta razón

Una mujer sacó dinero de un cajero automático en la localidad china de Heyuan y justo en ese momento un ladrón se acercó para robarle.

El hombre la amenazó con un cuchillo para que la mujer le entregara la cantidad de dinero que sacó, como 370 dólares, y la víctima no dudó en entregar el efectivo a cambio de su seguridad.

Pero el asaltante se percató que la cuenta de la mujer quedó en cero, literalmente, entonces fue cuando sonrió y decidió devolverle el dinero.

Según RT, ” El asaltante se retiró de inmediato como si nada hubiera pasado. Posteriormente fue capturado gracias a las cámaras de seguridad. En la indagatoria confesó que buscaba costear el valor de una cirugía previa y solventar los gastos de su hijo, pero la suma que pensaba robar no cumplía sus expectativas y prefirió no tomarla para que la joven no llamara a la Policía”.