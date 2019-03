Barcelona vence a Fuerza Amarilla por 0-3 en la sexta fecha de la LigaPro

Después de sus dos derrotas consecutivas Barcelona recobró su fuerza en Machala, en el aborratado estadio 9 de Mayo, dejando un resultado de 0-3 contra un fuerte rival, Fuerza Amarilla.

El partido comenzó bien a favor de los canarios, mientras que Fuerza Amarilla se portó pasivo, aunque con el tiempo los locales mejoren su nivel e incluso superaron a Barcelona.

Los canarios se situaron en el campo contrario, sin embargo, no fueron capaces de aprovechar sus jugadas pues no había una conexión eficiente entre el medio sector y el ataque: Ángelo Quiñónez se encontró solo casi siempre y no contó con los pases de Fidel Martínez.

Los arqueros Vargas y Banguera sacaron varias veces el balón de sus respectivas porterías.

Además, Barcelona no pudo distribuir bien el balón y tuvo fallas en la línea defensiva, lo cual reprochó su técnico, Guillermo Almada.

Ya en el segundo tiempo del partido los canarios salieron a atacar con más precisión y se notó una mayor conexión entre Martínez y Quiñónez.