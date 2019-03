Bolivia inaugura su nuevo sistema de sanidad universal y gratuita

Bolivia estrenó este viernes su nuevo y gratuito Sistema Único de Salud (SUS) que busca ampliar la cobertura de sanidad a la población que no cuenta con un seguro médico, con un acto en el que participó el presidente del país, Evo Morales.



El acto central se efectuó en el departamento de Cochabamba, donde el mandatario visitó un centro médico y entregó equipos de salud junto a la ministra del área, Gabriela Montaño.



En su discurso, Morales aseguró que el inicio del seguro gratuito de salud se da gracias al “modelo económico” del país, ya que las empresas estatales están en condiciones de aportar con “recaudaciones” para su funcionamiento.



“Comuníquenos dónde tenemos problemas”, dijo el gobernante, que pidió ayuda a los sectores de la sociedad boliviana advirtiendo que seguramente exista algunas “dificultades”, pero que con voluntad se logrará que este proyecto sea un éxito”.



Morales visitó el hospital cochabambino de Sarcobamba para conversar con especialistas, verificar la puesta en marcha del nuevo sistema de sanidad y comunicarse, por internet, con otros centros de salud del país que también comenzaron durante esta jornada este servicio.



El Gobierno de Bolivia destinará para este año unos 200 millones de dólares para garantizar la implementación del nuevo servicio de sanidad universal y gratuita, una importante parte de ese dinero para resolver problemas de equipamiento, insumos e infraestructura.



No obstante, Morales aseguró que la inversión en salud superará la cifra originalmente indicada.



A su turno, la ministra de Salud mostró que la acción gubernamental estará apoyada a partir de ahora con una aplicación para teléfonos celulares que servirá para orientar a los beneficiarios sobre los lugares de atención y enfermedades que cubre gratis.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) en Bolivia calificó de “hito histórico” la puesta en marcha del sistema.



El sector de médicos ha objetado recurrentemente esta implementación de la nueva cobertura en salud, por considerar que el sistema público de sanidad no tiene las condiciones para recibir un flujo mayor de pacientes y provocará el hacinamiento de los principales hospitales.



Las autoridades bolivianas han estimado que este nuevo beneficio de sanidad favorezca a unos 5 millones de bolivianos de entre 5 y 59 años que carecían de cobertura gratuita.



Hasta ahora, el acceso a la sanidad dependía de los aportes de funcionarios y empleados del sector privado a un seguro, que beneficiaba también a sus dependientes, ya que la atención del sistema público se limitaba a colectivos como jubilados o madres gestantes.



El Seguro Único de Salud fue una promesa electoral de Morales en las elecciones generales de 2014, con una propuesta que establecía que hasta 2020 se produciría la implementación gradual, en función del crecimiento de la economía del país, en todos los departamentos de Bolivia para cubrir al menos al 70 por ciento de la población.

