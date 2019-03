Bolsonaro afirma que Trump buscará convertir hacer a Brasil parte de la OTAN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que su homólogo estadounidense, Donald Trump, pretende proponer la modificación de los estatutos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para tornar al país suramericano un miembro pleno del bloque.



Bolsonaro recordó que aunque existe “la posibilidad de Brasil integrar el selecto grupo de grandes aliados ‘extra-OTAN’, una agrupación de autodefensa”, el presidente Trump le dijo que quería otorgarle un estatus más elevado que este.



“Él (Trump) pretende modificar los estatutos de la OTAN, llevarlos para la apreciación de los demás miembros, para que Brasil entre, efectivamente, en ese círculo de la OTAN”, aseveró Bolsonaro en una transmisión en vivo desde Santiago de Chile a través de su perfil en Facebook.



A cambio de algunas concesiones por parte de Brasil, Trump se comprometió el martes en Washington a apoyar la entrada de ese país en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y ofrecerle el estatus de aliado importante extra-OTAN.



En su discurso, el mandatario estadounidense fue más allá y, con ambigüedades, dejó abierta esa opción de presionar a otros aliados para convertir a Brasil en un miembro pleno de la OTAN, una organización militar de defensa integrada por 28 países además de Estados Unidos.



No obstante, el Gobierno alemán recordó este miércoles que el acceso a la alianza, según el artículo 10 del tratado fundacional, está reservado a los países europeos, aunque consideró a Brasil un socio importante.



Así, Brasil podría recibir inicialmente el estatus especial de aliado militar estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN, una designación que ya recibieron 17 países, entre ellos Argentina, el único latinoamericano hasta el momento.



En su transmisión por internet, Bolsonaro se refirió también a la importancia para su Gobierno del nuevo proyecto de integración regional Prosur, iniciativa que deberá ser proclamada en la cumbre presidencial de este viernes en la capital chilena para “relevar a la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas)”.



“La Unasur es el nombre de fantasía del Foro de Sao Paulo, aquel grupo creado en los años noventa por varios actores de izquierda en Suramérica y que tuvo incluso entre sus miembros al grupo terrorista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, señaló.



Al lado de varios de sus ministros, que lo acompañan en territorio chileno, el gobernante hizo igualmente un balance de la reciente visita a Estados Unidos.



“Fuimos muy bien tratados por el Gobierno estadounidense”, declaró Bolsonaro, quien agregó que “el viaje fue espectacular” para los intereses del país suramericano.



El jefe de Estado hizo así referencia a su visita a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para abordar asuntos de “terrorismo, lavado de dinero y tráfico internacional de drogas”, y a la celebración del acuerdo para el uso por parte de Estados Unidos de la estratégica base espacial de Alcántara, en la Amazonía.



“Ese acuerdo está ahí desde hace casi 20 años y el Gobierno de izquierda prefería hacer el acuerdo con Ucrania (…) pero después tuvieron problemas y ese acuerdo no fue para adelante”, argumentó.



En ese sentido, Bolsonaro añadió: “Fue un acuerdo perfecto, todos los posibles problemas fueron dejados de lado”.



Asimismo, aclaró que otros países también podrán utilizar la base espacial para el lanzamiento de satélites “y no solamente Estados Unidos”.



El mandatario explicó que la presencia en el encuentro privado con Trump de uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, obedeció a una invitación del propio anfitrión estadounidense, que conocía desde antes al joven político, y no con el ánimo de “desprestigiar al canciller” Ernesto Araújo, ausente en la cita.

Fuente: EFE