Buzo sintió una gran presión en la espalda cuando el animal lo atrapó

Recuerdas las historias de ciencia ficción que nos contaban acerca de algunos personajes que habían sido tragados vivos por una ballena y que terminaron saliendo de esta con vida, tales como Jonás, un famoso personaje bíblico, y Geppetto, el padre de Pinocho.

Hace unos días, un buzo sudafricano llamado Rainer Schimpf vivió esa misma experiencia y hoy está vivo para contarlo.

Rainer se dedica a dar tours turísticos en Ciudad del Cabo y hace unos días se encontraba en Port Elizabeth, una zona muy turística de su país, trabajando junto con un grupo que se encontraba documentando a distintas especies marinas, en específico la migración de la sardina.

Schimpf narró en una entrevista para la agencia de noticias británica Barcoft TV que se encontraba dentro del mar, tomando una foto a un tiburón cuando de repente sintió mucha presión sobre la espalda y de la nada, todo se tornó oscuro.

“Supe al instante que una ballena me había atrapado. Sentí una presión en mi cadera, pero no tienes tiempo para tener miedo, tienes que utilizar tu instinto”, explicó.

Tranquilo porque sabía que las ballenas no “devoran hombres”, Rainer solo pensó en la forma en cómo podía salir de las fauces de la ballena. Era consciente de que el animal se sumergiría y que muy probablemente terminaría liberándolo en la profundidad del océano.

Finalmente, la ballena lo dejó libre en una playa que había cerca. “Fue una experiencia interesante, me da una conexión con la ballena que no creo que nadie haya tenido”, comentó el buzo, aunque sinceramente no le gustaría volver a repetirla.