Cantantes colombianos que cantarían en Urban Latin Fest retenidos en Perú

Varios artistas confirmaron que cancelaron sus presentaciones del sábado en el Urban Latin Fest de Perú por incumplimiento de contrato, como los colombianos Mike Bahía y Greeicy Rendón, a quienes las autoridades peruanas les impidieron salir del país, informaron este domingo medios locales.



Bahía y Rendón afirmaron que cancelaron su participación en el festival por incumplimiento de contrato y les impidieron salir del país porque las autoridades peruanas les solicitaron una constancia de pago de impuestos.



“Nosotros ayer (sábado) no nos presentamos en el Urban Latin Fest porque no había visas de trabajo, el evento cambió tres veces de lugar y tampoco presentaba las garantías para podernos presentar”, aseveró Bahía.



El festival anunciaba a una serie de artistas para un concierto en Lima, pero a pocas horas de la presentación uno a uno fueron cancelando su participación por incumplimiento por parte de los organizadores.



Uno de los shows más esperados era el reencuentro de los grupos brasileños Axé Bahia y Exporto Brasil, muy populares a inicios de los años 2000, pero una de sus portavoces, Brenda Carvalho, explicó que no participarían.



“Brenda Carvalho, Paloma Fiuza, Bruno Zaretti, Thiago Cunha, Flaviana Seeling, Francini Amaral y todo su equipo de producción lamentan comunicar que por no cumplir con el acuerdo ni con la documentación necesaria por parte del empresario no podremos llevar a cabo el concierto programado”, señaló en un mensaje en Instagram.



“Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a todos los asistentes”, agregó Carvalho.



De igual forma, la salsera peruana Yahaira Plasencia comunicó que no se presentaba por incumplimiento de contrato y falta de garantías, mientras que la cantante Cielo Torres informó que no participaría del festival por “algunos percances, acontecimientos y cambios que se han presentado en los últimos días”.



El Urban Latin Fest cambió tres veces de locación desde que fue anunciado y finalmente el sábado tuvo solo una artista de los prometidos, según manifestaron los asistentes al compartir sus quejas en las redes sociales y pedir la devolución de las entradas.



Greeicy Rendón señaló que ellos “están haciendo las cosas bien” y tratando de solucionar la situación, que calificó de “injusta” y “extraña”.



“¿Cuál es el paso a seguir? Nadie tiene información de nada, todos nos detienen pero tampoco saben por qué ni tampoco saben cuál es el paso a seguir. ¿Cómo es posible que detienen a alguien y lo dejan a la deriva?”, sostuvo.



La Cancillería colombiana informó este domingo que los artistas habían sido contratados para un concierto en Lima pero este fue cancelado por “factores contractuales”.



El vuelo de regreso de los artistas, agregó la Cancillería, estaba programado el sábado a las 23.00 hora peruana (04.00 GMT del domingo) pero la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) les impidió viajar al argumentar que ingresaron al país “como turistas, realizaron cobros, y adelantaron las acciones publicitarias del evento”.



Para salir del país deben obtener la constancia, entregada por la Sunat que solo opera de lunes a viernes, por lo que este lunes, a primera hora, “se adelantarán las gestiones para obtener la constancia referida”, indicó la Cancillería colombiana.



El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado en Lima, añadió la información, seguirán atentos al caso con el objetivo de “prestar la asistencia consular pertinente, en el marco de sus funciones y competencias”.



Bahía y Rendón, que también es actriz, son reconocidos por la canción “Amantes”.

