Cientos de personas participan en Miami de evento humanitario a favor de Venezuela

El Bayfront Park de Miami (EE.UU.) es escenario este sábado del concierto gratuito “Abajo cadenas”, un evento para reunir ayuda humanitaria a favor de Venezuela y en el que participan los venezolanos Chyno Miranda y Frank Quintero, entre otros artistas.



Durante la jornada de 6 horas de duración se recibirán medicamentos, vitaminas, alimentos no perecederos, fórmula para niños, pastillas potabilizadoras de agua, suministros ortopédicos, así como artículos de primeros auxilio y de higiene personal.



Marjorie Carollo, una de las organizadoras del acto, señaló a medios locales que tras los apagones que sufre el país latinoamericano hay más urgencia de ayuda humanitaria, y por ello se planteó el evento tras una conversación con su esposo, el comisionado de la ciudad de Miami Joe Carollo.



“Estamos unidos en esta causa y que tenemos que seguir forzando la salida del régimen”, dijo la organizadora al Diario de las Américas, uno de los decanos de la prensa en español en Miami, al que precisó que en esta ocasión las organizaciones que enviarán la ayuda no están recibiendo ropa ni calzado.



Para facilitar el acceso al evento se ha coordinado con la ciudad estacionamientos a precios reducido en los alrededores, además de un “auto-servicio” (“drive thru”) para quienes vayan a entregar donaciones grandes y pesadas.



Se espera también la participación de Carlos Vecchio, representante diplomático en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, además de su homólogo en Canadá, Orlando Viera Blanco.



“Para mí es un deber. Mi familia y yo le debemos mucho a Venezuela, fue el país que nos dio abrigo”, reconoció al diario la cubana Lena Burke, una de las artistas que ha logrado un espacio en su agenda para ser parte de esta iniciativa.



“La música hace que la gente quiera donar un ‘pesito’, eso es lo que tratamos de hacer”, añadió la cantante, quien se confesó venezolana por adopción.



Amaury Gutiérrez, Willy Chirinos, Víctor Drija y los hermanos Santiago y Luigi Castillo serán otros de los artistas que subirán al escenario levantado en el Bayfront Park, con vistas a la bahía vizcaína.



El concierto se da el mismo día que se cumplen dos meses desde que el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por una cincuentena de países, se adjudicara las competencias del Ejecutivo ante la “usurpación” que, considera, hace Maduro de la Presidencia.



“Les pido su presencia en las calles y un intangible: confianza, no en Juan Guaidó, confianza en ustedes (…) en que lo vamos a lograr”, dijo este sábado el opositor en un mitin con miles de simpatizantes en el estado de Anzoátegui (noreste de Venezuela).

Fuente: EFE