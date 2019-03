Critican a un árbitro de la NBA por su actitud ante un jugador lesionado

Jusuf Nurkic, jugador del equipo de la NBA Portland Trail Blazers, sufrió un terrible accidente en pleno partido ante Brooklyn Nets.

Nurkic saltó a un rebote pero cuando tocó el suelo se rompió la tibia y el peroné y se quedó tendido sobre la cancha en un imagen que causó escalofrío en quien la vio. Pero por encima de la lesión hubo un hecho que causó indignación en los fanáticos del básquet y de quienes vieron el clip.

Jusuf Nurkic suffered a horrible lower-leg injury tonight for the Blazers… #NBA ⁠ ⁠ #RipCity ⁠ ⁠ pic.twitter.com/X0IxJwFm9Q

Should this NBA ref be fined or even fired? #nurkic pic.twitter.com/JV24Aek1QN— The Sports Truth 🌐 (@TheSportsTruth1) 26 de marzo de 2019