Dos goles de Messi llevan al Barça al descanso en ventaja (0-2)

Dos goles de Leo Messi, a los diecisiete minutos y en la prolongación del primer período, fueron suficientes para que el Barcelona se vaya al descanso con ventaja (0-2) en el partido que disputa este domingo en el estadio Benito Villamarín ante el Betis, que cierra la vigésima octava jornada de LaLiga.



La visita del sólido líder no cambió nada la filosofía que quiere Quique Setién, la de ser protagonista con el balón en su poder y así arrancó el partido, en el que el Barça tuvo que recular ante la iniciativa rival, hasta el punto de que Jesé Rodríguez no llegó por poco a un balón con mucho peligro a los trece minutos de juego.



Pero al Barça le cuesta poco crear peligro y en la primera que tuvo hizo gol, rebasado el cuarto de hora, cuando una falta en la frontal del área fue perfectamente aprovechada por el de siempre, Messi.



Los buenos propósitos de los locales se vieron truncados pronto y los visitantes empezaron a convertirse protagonistas pero no sin trabajarlo a fondo ante las ganas y el ímpetu verdiblanco por recobrar otra vez la igualada, aunque Messi, en la prolongación de la primera parte, puso el segundo para los suyos y el partido muy encarrilado.

Fuente: EFE