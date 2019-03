El ganador del Grammy Latino ‘Tainy’ estrena video junto a Benny Blanco, Selena Gómez y JBalvin

View this post on Instagram

My first single just came out! Want to thank @jbalvin and @selenagomez for being a part of this song, you are both incredible and can’t thank you enough. Thanks to @itsbennyblanco for the opportunity to collab, big inspiration for me as a producer and now together on this track, thank you. To the amazing writers who helped this track come together @mikesabath @cris_chil @jhaycortez and all the team that made this happen, thank you./ Mi primer single ya salió! Quiero darle las gracias a @selenagomez y @jbalvin por ser parte de este tema, ambos son increibles y me quedo sin palabras para agradecerles. Gracias a @itsbennyblanco por la oportunidad de colaborar, gran inspiración para mi como productor y ahora trabajamos este tema juntos, gracias. A los increíbles compositores que le dieron forma a la cancion @mikesabath @cris_chil @jhaycortez gracias! Y a todo el equipo que trabajao para lograr esto, gracias! (Link in Bio)