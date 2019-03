El libro del sociólogo y periodista francés Frederic Martel afirma que aproximadamente el 80% de los integrantes del Vaticano pertenecen a la comunidad gay.

El libro fue lanzado el pasado jueves, 21 de febrero, en ocho idiomas y en veinte países con el título ‘Sodoma‘ (Europa occidental) y ‘In the Closet of the Vatican‘ en Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.

Foto/Amazon.com

En el libro, el escritor busca denunciar lo que el llama ‘el doble discurso de la curea romana’, ya que la comunidad católica condena el sexo homosexual en su discurso público, sin embargo, asegura que la gran parte de los eclesiásticos lo practica.

Para respaldar esto, Martel incluye testimonios de ministros católicos como cardenales, obispos y embajadores del vaticano. De hecho, el libro cuenta con cerca de 1500 fuentes que afirman esta idea.

El texto ya está a la venta en Europa y América del norte. Se prevee que llegue a Latinoamérica en abril de este año.

Fuente: CNN Español