El papa firma en el santuario de Loreto la exhortación dedicada a los jóvenes

El papa Francisco viajó este lunes a la localidad italiana de Loreto (centro de Italia) para acudir al santuario dedicado a la Virgen Negra, uno de los más visitados del país, y donde firmó la exhortación escrita tras el Sínodo dedicado a los jóvenes de octubre de 2018.



En el altar, el papa firmó el que será el sexto documento, que desveló se titulará “Cristo vive” y se publicará el 2 de abril, fecha del aniversario de la muerte de Juan Pablo II, según anunció el portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti.



Por el momento solo se sabe que es un carta breve dedicada a los jóvenes.



“La Santa Casa es el hogar de los jóvenes, porque aquí la Virgen María, la joven llena de gracia, continúa hablando a las nuevas generaciones, acompañando a cada uno en la búsqueda de su propia vocación. Por eso he querido firmar aquí el fruto de la Exhortación Apostólica del Sínodo dedicado a la juventud. Se titula ‘Christus vivit – Cristo vive'”, dijo hoy durante la misa que celebró en la llamada Santa Casa de María de Loreto.



Francisco celebró la misa en este lugar 162 años después de que lo hiciera Pío IX en 1857, aunque el santuario ha sido visitado por todos los papas desde San Juan XXIII, a San Juan Pablo II y Benedicto XVI.



Hasta hora la firma de una exhortación apostólica fuera del Vaticano había ocurrido con San Juan Pablo II en 1995, cuando con ocasión de un viaje a África se dio a conocer la Exhortación “Ecclesia in Africa”.



Al concluir el Sínodo, Francisco quiso pedir perdón a los jóvenes, en nombre de los adultos por “si a menudo no os hemos escuchado; si, en lugar de abrir vuestro corazón, os hemos llenado los oídos. Como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con amor”.



Durante el Sínodo, los obispos aprobaron un documento final en el que se incluye una petición de favorecer la acogida y no discriminar a los homosexuales, la mayor participación de las mujeres en la Iglesia y una toma de conciencia de la necesidad de hacer mayores esfuerzos para acabar con los abusos.



El documento pedía además una “escucha real” de la Iglesia a los jóvenes, ya que aun “prevalece la tendencia a dar respuestas confeccionadas y recetas ya preparadas”. EFE