Entrevista al Canciller de la República José Valencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud de medidas cautelares para Julian Assange, a quien no le gusta las reglas de convivencia para poder continuar su establecimiento en la embajada de Ecuador en Londres.

Además, el Presidente de la República Lenín Moreno anunció, la noche del miércoles 13 de marzo, la salida del Ecuador de la Unasur.

Para ampliar estos temas, hoy nos acompañó en Los Desayunos de 24 Horas José Valencia, Canciller de la República de Ecuador.

“El señor Assange tiene que atender las disposiciones no porque el Ecuador lo diga, sino porque las condiciones del asilo diplomático de la Habana y Caracas lo prescriben. El asilado que interviene en asuntos internos de otro Estado está violando esas condiciones y por lo tanto él no podría continuar en esa situación”, explicó el Canciller.

Por otro lado. Sobre el anuncio de la salida del país de la Unasur, el canciller dijo: “es una decisión coherente con la política exterior del Ecuador. No podemos pertenecer a una organización que lamentablemente no funciona. Siete de sus países miembros ya no están ni participando, ni aportando al presupuesto”.

Finalmente, José Valencia enfatizó en que “el tratado constitutivo señala que cuando un país deja deformar parte de un organismo, el edificio se disuelve”.