Sabemos que la edad es solo un número. Que lo más importante es cómo se sientes y cómo quieres vivir. Sin embargo, una encuesta ha revelado la edad en la que eres viejo y debes abandonar tus deseos de seguir ‘de fiesta’.

Un estudio reciente de la compañía británica Currys PC World (difundido por la revista MixMag) determinó en sus resultados que si tienes 37 años, eres oficialmente ‘viejo’ para ir a un club nocturno, ya que tu cuerpo no aguanta los estragos como lo hacía antes. De hecho, la preferencia por quedarse en casa en lugar de salir, comienza a los 31 años.

Los motivos de este resultado son varios. El 60% de los británicos encuestados afirmaron que salir se ha vuelto ‘demasiado caro’, mientras que el 29% incluyó que no va a clubes nocturnos por el hecho de ‘no poder enfrentarse a la resaca el día siguiente’.

Por otro lado, el 22% de los encuestados comentó su desagrado por tener que ‘arreglarse para salir‘, el 21% dijo que no sale por la incomodidad de ‘pedir un taxi‘ y el 12% reveló que en realidad no va de fiesta por no darse a la tarea de ‘encontrar una niñera’.

Debido a esto, Matt Walburn, director de marca y comunicaciones de Currys PC World, explica que en realidad es casi imposible aburrirse en casa, ya que hoy por hoy, se cuenta con una ‘infinidad de aparatos y la última tecnología, como televisores 4k, los que aumentan la experiencia de estar en su hogar por mucho, tanto que a veces puede sobrepasar la experiencia fuera de ella’.

Con todo esto no esperamos que, al acabar este artículo, te sientas triste o deprimido. La cuestión es saber que cosas vienen bien para la edad que tienes.

Fuente: Revista Mixmag