Eurodiputado polaco de extrema derecha: “Existen tareas de hombre y de mujer”

El eurodiputado polaco de extrema derecha Stanislaw Zoltek dijo este jueves en un debate de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo (PE) que las mujeres deben hacer “tareas de mujer” y los hombres “las de hombre”.



“Creo que obligar a las mujeres a desempeñar tareas de hombre y a los hombres a hacer las de mujer no ayuda. Prefiero la situación en que las mujeres son mujeres y los hombres, hombres. Y si alguien quiere cambiar de sexo pues muy bien, me parece justo”, dijo el político polaco del grupo de extrema derecha de la Europa de las Naciones y la Libertad.



Y prosiguió: “No obliguen a las mujeres que son felices siendo mujeres a que intenten ahora ser hombres”.



Zoltek se pronunció así en respuesta a una intervención de la española Eider Gardiazabal (PSOE), que tras escuchar al político de extrema derecha le replicó que, “para empezar, no existen trabajos de hombres y trabajos de mujeres”.



“Aquí lo que hacemos es defender la igualdad de oportunidades. No se trata de una lucha de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres, sino de luchar para que todos tengamos los mismos derechos”, concluyó la eurodiputada vasca.



La comisión europarlamentaria se encontraba debatiendo una propuesta de Gardiazabal sobre género y presupuestos.



El grupo de la Europa de las Naciones y la Libertad, en el que se inscribe el antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen, es uno de los que está tanteando Vox para su futura adscripción en la Eurocámara, aunque fuentes parlamentarias han asegurado a Efe que la formación ultraderechista española está más cerca del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, en inglés).



No es la primera vez que un eurodiputado polaco ataca a una eurodiputada del PSOE; ya ocurrió en 2017, cuando el parlamentario Janusz Korwin-Mikke mantuvo un pleito con Iratxe García después de que el primero defendiera la “inferioridad” de la mujer en distintos campos, unas declaraciones que le costaron una sanción del PE.

Fuente: EFE