Fue identificado el hombre que mató a un león mientras el felino dormía

Un cazador aficionado, acompañado de un profesional, mató a un león mientras el animal salvaje dormía sin percatarse del peligro inminente.

El hecho sucedió en Zimbabue y fueron captados en video en el que se puede ver cómo el hombre dispara tres veces mientras el león agoniza. Las imágenes se hicieron virales y desataron la ira de los internautas.

EL VIDEO PUEDE HERIR SU SENSIBILIDAD

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!



How brave, how sporting – HOW CUNTISH!!!



According to the @NatGeo

magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix