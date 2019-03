Guaidó abandona Ecuador y se prepara para retornar a Venezuela

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de Gobiernos, abandonó este domingo Ecuador en previsión de retornar a su país donde ha convocado a movilizaciones el lunes.



Guaidó fue despedido con honores por las autoridades ecuatorianas en el aeropuerto General Ulpiano Páez, de Salinas, ciudad de la provincia sureña de Santa Elena, entre las que figuraban el viceministro de Relaciones Exteriores, Santiago Terán.



El dirigente de Venezuela llamó este domingo a manifestarse el lunes en todo el país ante su inminente regreso luego de una gira que lo llevó a cinco naciones de Latinoamérica.



“Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 (15.00 GMT). Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración”, indicó el líder opositor en su cuenta de Twitter.



La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana informó de que esta mañana Guaidó mantuvo un desayuno con la comunidad venezolana y no pudo precisar el destino al que se dirigió el político, que presumiblemente podría retornar a su país, si bien mantiene cierta reserva en torno a sus movimientos.



El sábado se reunió en la Base Naval de Salinas con el presidente Lenín Moreno, quien le trasladó el respaldo de su Gobierno para que regrese la libertad y la democracia a Venezuela.



El pasado 23 de enero Guaidó se adjudicó las competencias del Ejecutivo venezolano como presidente encargado al considerar que Nicolás Maduro usurpa el cargo y cosechó el reconocimiento de medio centenar de países, entre ellos Ecuador.



Guaidó abandonó Venezuela el pasado día 22 burlando una prohibición de salida del país que le dictó la Justicia por estar inmerso en una investigación relacionada con su proclamación como presidente encargado, algo que el Supremo no avala pues reconoce solo a Maduro como jefe del Estado.



Tras reunirse con Moreno el sábado, Guaidó urgió a los funcionarios venezolanos a tomar parte en las protestas convocadas e informó sobre una amnistía a los uniformados que dejen de cooperar con el chavismo y a los que les aseguró que no les pide que se “subleven”.



La Unión Europea (UE) avisó este sábado de que cualquier acción que pudiese poner en peligro “la libertad, seguridad o integridad personal” del líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, incrementaría la tensión y merecería ser condenada.

Fuente: EFE