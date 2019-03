Guaidó confirma que son 17 los muertos en hospitales por apagón en Venezuela

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por 50 países, confirmó este domingo que son 17 los muertos en los hospitales a causa del apagón que ya completa casi 70 horas en la mayoría del país.



“Hay 17 muertos confirmados, 15 de ellos en Maturín, pero producto de la falta de comunicación no hemos podido monitorear 17 de los 40 hospitales que normalmente se monitorean”, dijo el líder opositor en una rueda de prensa en la sede del Parlamento de Venezuela.



Sin embargo, en redes sociales muchas personas reportan que los fallecidos pueden ser unos 40, muchos de ellos pacientes con tratamiento de diálisis.



Venezuela sufre desde el día jueves 7 de marzo un gran apagón en la mayoría de su territorio, incluida Caracas, desde las 17.00 hora local (21.00 GMT), con retornos cortos e intermitentes de energía.



El jefe del Parlamento de Venezuela también anunció este domingo que solicitará a los diputados decretar el “estado de emergencia” para hacer frente a la “catástrofe” que atraviesa el país por el apagón.



Guaidó señaló que el Parlamento “sesionará de emergencia” mañana lunes para “evaluar el estado de alarma nacional y tomar las acciones” correspondientes, las cuáles no específicó.



Señaló que la oposición mantiene “conversaciones” con una empresa alemana con capacidad para proveer de manera inmediata plantas eléctricas y otros insumos necesarios estabilizar el sistema.



Debido al apagón también se ha visto afectado el suministro de agua, aunque este recurso también escasea desde hace años en el país, mientras que las comunicaciones son complicadas, pues las operadoras no funcionan en diversas zonas del territorio nacional, incluida Caracas.



“El Sistema Eléctrico Nacional ha sido objeto de múltiples ataques cibernéticos que ocasionaron su caída y han impedido los intentos de reconexión nacional. Sin embargo, hacemos grandes esfuerzos para, en las próximas horas, restaurar el suministro de forma estable y definitiva”, reiteró en las últimas horas el gobernante Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter.

Fuente: EFE