James muestra su mejor versión con el Bayern

El colombiano James Rodríguez jugó este domingo tal vez su mejor partido desde que llegó al Bayern Múnich al marcar tres tantos en la goleada por 6-0 ante el Maguncia, e hizo méritos para seguir en el club bávaro, que tiene una opción de compra sobre el jugador que deberá ejecutar a más tardar en junio.



El presidente del Bayern, Uli Hoeness, ha dicho que la decisión de ejecutar o no la opción de compra depende ante todo del entrenador Niko Kovac y de si él realmente cuenta con el colombiano, pues cree que no sería correcto pagar 42 millones de euros por un suplente.



La segunda temporada de James en el Bayern ha tenido altas y bajas. Al comienzo, se vio afectado por la rotación radical que aplicó Kovac en la primera ronda y luego tuvo problemas de lesiones.



Se habló de enfrentamientos entre el jugador y el entrenador, se barajó como algo inminente del regreso de James al Real Madrid al final de esta temporada. Después, en la segunda ronda, James ha vuelto a ser titular, ha mostrado rendimiento en la Copa de Alemania y en la Bundesliga y hoy lo refrendó con sus tres goles.



“Me alegré por él por sus tres goles, recibió una ovación merecida. En tres meses nos sentaremos con claridad para hablar del futuro”, dijo hoy Kovac después del partido.



“No quiero decir nada más, no quiero que lo que yo diga en uno u otro sentido lleve a una baja de su rendimiento”, añadió.



Kovac, al iniciar la segunda ronda, había dicho que James se jugaba su futuro. El colombiano, en la Bundesliga, ha respondido con creces.



El lunar está en su desempeño en algunos partidos de la Liga de Campeones. En un debate televisivo después del partido se aludió a esos dos compromisos y a que el problema de James hasta ahora ha sido que no ha mostrado todo lo que tiene en los grandes partidos.



La posibilidad de ejecutar la opción de compra está sobre la mesa. El Bayern nunca ha pagado hasta ahora 42 millones de euros por un jugador y eso muestra la dimensión que tiene la decisión.



Dentro de los partidarios de James está el presidente del Consejo Directivo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, que es quien tiene la iniciativa en materia de fichajes. Sin embargo, para que un fichaje se realice se necesita el visto bueno de Hoeness y este ha decidido dar la última palabra al respecto a Kovac.



A largo plazo, es claro que la vara con que se medirá a James no serán tres contra el Maguncia, en un partido en el que tuvo todos los espacios del mundo. Pero esos tres goles le pueden dar confianza de cara a lo que queda de temporada y, sobre todo, para el partido dentro de dos jornadas contra el Dortmund en casa, que puede ser decisivo en la disputa del título de la Bundesliga.



En estos momentos James es titular indiscutible pero es posible que cuando regresen algunos lesionados -Arjen Robben y Corentin Tolisso, por ejemplo- tenga que estar uno que otro partido en el banquillo.



Manejar esa situación también es importante de cara hacia el futuro y deberá pensar en una frase de su compañero Jerome Boateng según la cual el único titular en el Bayern es Manuel Neuer y “tal vez Robert Lewandowski”.



La foto de este domingo en las páginas deportivas de todos los digitales alemanes es la James mostrando tres dedos de su mano para subrayar sus tres goles.



Para el Bayern, la temporada, pese a la eliminación de la Liga de Campeones, está viva puesto que la Bundesliga está lejos de estar sentenciada. El Bayern es líder sólo por la mejor diferencia de goles frente al Borussia Dortmund que le iguala en puntos.



En esa situación cada jornada es importante y en cada partido hay algo en juego con lo que la tensión, y la necesidad de mostrarse, no cesa.



Eso es algo que le da más valor a la jornada de hoy y a los tres goles de James.

