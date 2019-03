Joven devuelve maletín con USD 500 mil y a cambio pide un empleo “en blanco”

José Sánchez vio que un hombre olvidaba un maletín en la plaza de la localidad argentina de Nogoyá, y lo guardó para devolverlo a su dueño.

Cuando Sánchez vio que en el interior había medio millón de dólares, se comunicó con la Policía, pero no obtuvo respuesta, lo que lo motivó a ir una radio local para anunciar que tenía el dinero y cuando regresó a la plaza encontró al dueño del maletín.

Según RT, ” Se trataba de un empresario llamado Gustavo que le agradeció el gesto y horas más tarde le hizo dos ofertas para compensarlo. Primero le ofreció un millón de pesos (24.800 dólares), pero Sánchez lo rechazó. Luego le dijo que podía comprarle una casa –ya que actualmente José alquila junto a su esposa y sus dos hijas de cuatro y seis años–, sin embargo, tampoco aceptó”.

Sánchez pidió que le den un trabajo “en blanco”, es decir con todos los beneficios laborales que implica, seguridad social, utilidades, vacaciones y otros. El empresario se comprometió a contratarlo cuando abra el centro turístico en la localidad de Nogoyá.

El joven que devolvió el dinero dijo que en la mañana hace trabajos esporádicos de pintura y en la tarde es panadero. Luego de su anuncio en la radio, recibió varias propuestas de empleo.

RT recoge las declaraciones de Sánchez en medios locales. ” “Yo nunca vi en mi vida esa plata. No la conocía. La plata que conozco acá es la de 100 pesos, pero dólares jamás”, añadió. Finalmente, explicó que se decía a sí mismo: “No Dios, no me recompensés con esto porque yo soy un humilde trabajador. Mientras vos Dios, me des salud y trabajo, yo ya estoy contento””.