La supuesta amante de Alex Rodriguez rompe el silencio

Jessica Canseco rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para negar rotundamente las acusaciones de su exesposo, el exbeisbolista José Canseco, quien el pasado domingo aseguró públicamente que Alex Rodríguez le estaba siendo infiel a Jennifer Lopez con ella.

Jessica Sekely, nacida en Ohio hace 46 años, adoptó el apellido de su famoso exmarido y, aunque luego volvió a casarse, se mantuvo como Jessica Canseco.

“¡Esas acusaciones que José está haciendo no son ciertas! Conozco a Alex desde hace muchos años y hace más de 5 años que ni siquiera lo he visto. Ciertamente no dormí con él”., aseguró

“Soy amiga de él y de Jennifer”, añadió.

“De hecho, ni siquiera me meto a Twitter. Tuve que descargar la aplicación de nuevo y no miré la televisión y no tenía idea de que esto estaba pasando”, escribió la ex de Canseco y añadió: “La última vez que vi a Alex, estaba con Torrie (Wilson) y llevé a mi novio a cenar. Solo somos amigos”.

Jessica Sekely estuvo casada con José Canseco entre 1996 y 1999.

Canseco alegó que López no sabe que el hombre que este sábado le pidió matrimonio, es “un pedazo de mierda”, y aseguró que todavía se pasa llamando a Jessica.”Pobre niña, ella no tiene idea de quién es él realmente. Deja de engañar a Jennifer López”, añadió en otro de sus mensajes.

Pese a las declaraciones del deportista, JLo y Rodríguez se muestran felices con su matrimonio y publicaron imágenes del momento en el que se comprometieron.

Fuente: Infobae.com