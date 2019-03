Las flores son las protagonistas del carnaval más emblemático de Ecuador

Millones de flores son las protagonistas en las calles de la ciudad andina de Ambato durante el carnaval más emblemático de Ecuador, conocido como la “Fiesta de la Fruta y de las Flores”, que atraerá ese año a unas 300.000 personas.



Durante cuatro días, aunque la celebración abarca prácticamente un mes, la urbe se llena de color, música, bullicio, flores y olor a comida en cada esquina, en un conglomerado que no solo atrae a ecuatorianos, sino también a multitud de extranjeros que quedan impresionados con el despliegue.



Uno de los principales atractivos, el desfile de la 68 edición de la “Fiesta de la Fruta y de las Flores”, tuvo lugar este domingo con el recorrido de una veintena de carros alegóricos decorados con cientos de miles de flores y que reflejaban desde el arte a la tradición, pasando por la industria, la dulzura o los recuerdos.



Recuerdos de una ciudad que se siente orgullosa por haber superado una auténtica catástrofe sísmica que en 1949 redujo a Ambato, considerada uno de los núcleos urbanos más importantes del país, a ruinas, y provocó el fallecimiento de miles de personas.



“Ese resurgir es producto de un trabajo permanente, y lo hemos logrado 70 años después del terremoto y de reivindicar que la gente, a pesar de haber tenido este inconveniente, pudo sobrellevarlos y superarlos, y para ello lo mejor es decir adiós”, comentó el alcalde de la ciudad, Luis Amoroso.



El diseñador Luis Trajano explicó que precisamente una de sus ideas artísticas para los carros fue representar un ave fénix “porque esta fiesta es la raíz” de ese movimiento telúrico y mostró “el espíritu del renacer, de seguir adelante, de no quedarse”.



Trajano es uno de los nombres propios de los desfiles ambateños, en los que lleva presentando diseños desde hace 20 años, ganando en varias ocasiones, lo que le ha valido cierta fama, que este año cristalizó en un pedido especial.



En la actual edición, la Embajada de Indonesia en Ecuador solicitó participar en la cabalgata y, para ello, encargó a Trajano que diseñara una carroza que sirviera para demostrar la fortaleza del pueblo, con el resultado de un águila que representa una deidad de la cultura indonesia.



Para cada uno de sus diseños utiliza entre flores y plantas un promedio de unos 150.000 crisantemos y entre 30.000 y 40.000 rosas, que se pegan una a una en los distintos segmentos de los motivos.



Al desfile acudieron una decena de representantes diplomáticos en el país, como el embajador de EE.UU., Todd Chapman, o el de Chile, Gabriel Ascensio, así como la máxima representante de Indonesia en el país andino, Diennaryati Tjokrosuprihatono, que financió uno de los carros alegóricos.



Las flores también están presentes en los escaparates de las tiendas, debido al concurso “Una flor en la ventana”, o en los principales museos del centro, en los que se lleva a cabo una iniciativa que también fue pensada por Trajano, “El circuito de las Flores”, con más alegorías que representan el chocolate ambateño, la música o la mitología.



Este particular carnaval andino incluye la tradición de celebrar el “Festival Internacional de Folklore”, que este año llega a su edición número 50, con la participación de grupos de tres continentes: Colombia, México, Perú, Ecuador (América), Indonesia (Asia) y la República Checa (Europa).



Las agrupaciones tienen la oportunidad de mostrar al público sus tradiciones y culturas ancestrales, con coloridas danzas que, según el país, se acompañan de otros elementos como los violines en el caso de los checos, o las máscaras de rituales precolombinos de peruanos y ecuatorianos.



Toda una explosión de música y color que dejó obnubilados a los asistentes que, entre aplausos y vítores, muestran su cariño a los participantes durante este festival que concluye el martes.



“El Festival Internacional del Folklore es uno de los más importantes de toda América Latina y nos sentimos muy orgullosos de poder representar a Ambato, porque hemos tenido los mejores representantes de todas las ciudades presentes”, destacó la vicealcaldesa y presidenta de la Comisión de Turismo de la ciudad, Salomé Marín.



Todo ello, y muchos eventos más, hacen de esta “Fiesta de la Fruta y de las Flores” el mayor acontecimiento del año en la ciudad, que se engalana para la ocasión, pero también una de las celebraciones más importantes y pintorescas de todo el Ecuador.

Fuente: EFE